O golfista português Ricardo Melo Gouveia segue provisoriamente no grupo dos classificados em 18.° lugar no Hero Indian Open, depois de ter concluído a segunda volta, interrompida devido à falta de luz, com 73 pancadas (uma acima do par).Melo Gouveia, que segue empatado com outros sete jogadores e está em boa posição para passar o cut da prova, entregou um cartão com dois birdies (uma abaixo), um bogey (uma acima) e um duplo-bogey (duas acima).O torneio, cuja primeira segunda volta será concluída no sábado, é liderado provisoriamente pelo argentino Emiliano Grillo, que soma 133 pancadas.

Autor: Lusa