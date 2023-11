Ricardo Melo Gouveia em 19.º em torneio de golfe na África do Sul

Ricardo Melo Gouveia é o português mais bem classificado no Joburg Open de golfe, que se está a disputar em Joanesburgo, ocupando o 19.º lugar após o primeiro percurso, hoje realizado.

No clube de golfe de Houghton, Ricardo Melo Gouveia fechou o dia com 68 pancadas, duas abaixo do par do campo e a seis do líder, o sul-africano Thriston Lawrence.

O cartão entregado pelo golfista algarvio tinha cinco 'birdies' (uma abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima).

Menos bem classificado no torneio está Pedro Figueiredo, em 31.º, ainda assim abaixo da linha de 'cut' provisória.

Hoje, terminou com 69 pancadas (uma abaixo), num percurso em que fez seis 'birdies' e três 'bogeys', mas também um 'duplo-bogey'.