Ricardo Melo Gouveia em 24.º no primeiro dia do Euram Bank Open

O golfista português Ricardo Melo Gouveia fechou esta quarta-feira o primeiro dia do Euram Bank Open no grupo dos 24.º classificados, num torneio que decorre até domingo na cidade austríaca de Ramsau.

Com 67 pancadas, três abaixo do Par, Melo Gouveia posicionou-se entre os melhores na Áustria ao registar quatro 'birdies' (uma acima do Par) e apenas um 'bogey' (uma abaixo).

Já Pedro Figueiredo não foi além do 99.º lugar, entregando um cartão com 71 pancadas, uma acima do Par, num dia com três 'bogeys' e dois 'birdies'.

O torneio, que é liderado pelo checo Stanislav Matus e pelo australiano Deyen Lawson, com sete pancadas abaixo, prossegue na sexta-feira e até domingo, fazendo parte do European Tour.