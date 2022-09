Ricardo Melo Gouveia em 30.º no Open de França

O português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo no grupo dos golfistas classificados em 30.º lugar no Open de França, torneio do mais importante circuito europeu, que foi vencida pelo italiano Guido Migliozzi.

Um duplo 'bogey' no último buraco (um par quatro que Ricardo Melo Gouveia concluiu com seis pancadas) impediu o melhor representante português de lutar por um lugar no 'top 20', levando-o a entregar um cartão com 73 pancadas, duas acima do par do campo, e um agregado de 282.

Até esse momento, Ricardo Melo Gouveia tinha efetuado dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e outros tantos 'bogeys' (uma acima), parecendo poder terminar num lugar de maior destaque um torneio em que fechou o primeiro dia na 119.ª posição.

O golfista português, de 31 anos, obteve a quarta melhor classificação do ano, depois do sétimo lugar no Open dos Países Baixos, do oitavo no Campeonato Barbasol, nos Estados Unidos, e do 26.º no Campeonato da Catalunha, em Espanha.

Se Ricardo Melo Gouveia caiu oito lugares em relação a sábado, Ricardo Santos baixou 22, para a 50.ª posição final, depois de hoje ter concluído o percurso com 75 golpes, quatro acima do par do campo, fruto de seis 'bogeys' e apenas dois 'birdies', despedindo-se com um total de 285.

A competição foi conquistada por Migliozzi, de 25 anos, graças a um sensacional desempenho no último dia, no qual terminou com 62 pancadas, nove abaixo do par e fruto de nove 'birdies', despedindo-se com um total de 268, menos uma do que o anterior líder, o dinamarquês Rasmus Hojgaard.

Pedro Figueiredo, o outro português que esteve presente no Le Golf National, a cerca de 20 quilómetros de Paris, não conseguiu passar o 'cut' na sexta-feira, terminando no 133.º lugar.