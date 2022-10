Ricardo Melo Gouveia em nono no Open de Maiorca

Ricardo Melo Gouveia terminou no grupo dos nonos classificados o primeiro dia do Open de golfe de Maiorca, prova do 'DP World Tour', o circuito europeu da modalidade.

Em Palma de Maiorca, no campo de golfe de Son Montaner, Ricardo Melo Gouveia fez o percurso em 67 pancadas, quatro abaixo do Par do campo. Entregou no cartão um registo de seis 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) para somente dois 'bogeys' (uma acima do par).

O golfista luso ocupa um lugar no grupo dos nonos, em igualdade com mais cinco participantes. Menos bem, Ricardo Santos fechou o dia em 45.º, com 70 pancadas (uma abaixo).

Registou, ao longo do dia, um 'eagle' (duas abaixo) e um 'birdie', o que quase foi anulado pelos dois 'bogeys'. Lidera o torneio o inglês Marcus Armitage, com 63 pancadas (oito abaixo).