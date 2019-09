Ricardo Melo Gouveia falha cut do BMW PGA Championship

O português Ricardo Melo Gouveia falhou este sábado a presença nas duas voltas decisivas do BMW PGA Championship, prova do European Tour, depois de ter concluído a segunda volta com um agregado de 146 pancadas (duas acima).





Melo Gouveia jogou este sábado os dois últimos buracos da segunda volta, interrompida na sexta-feira por falta de luz natural, tendo concluído as duas primeiras rondas com duas pancadas acima do cut, fixado em 144.O BMW PGA Championship decorre até domingo, em Virginia Water, em Inglaterra.