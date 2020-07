Ricardo Melo Gouveia falha 'cut' do Open da Áustria

O golfista português Ricardo Melo Gouveia falhou, esta quinta-feira, o 'cut' e foi eliminado do Open da Áustria, depois de completar a segunda volta com um agregado de 147 pancadas, três acima do par do campo.

Depois de na véspera ter anotado 75 'shots', três acima do par, Melo Gouveia completou o segundo dia do torneio com 72 pancadas, igualando o par, mas terminando no grupo dos golfistas classificados na 102.ª posição.

Neste segundo dia, o golfista luso entregou um cartão com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo-'bogey' (duas acima).

O Open da Áustria, que decorre até domingo no Diamond Country Club, em Atzenbrugg, é liderado pelo espanhol Miguel Ángel Jiménez, com um total de 133 pancadas, 11 abaixo do par.