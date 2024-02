Ricardo Melo Gouveia falhou o cut no torneio do Bahrain

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Ricardo Melo Gouveia falhou esta sexta-feira o 'cut' do torneio de golfe do Bahrain, pontuável para o DP World Tour, ao fechar o segundo dia na posição 86, com um agregado de 146 pancadas.

Melo Gouveia, que desceu 17 posições em relação a quinta-feira, ficou a duas pancadas do 'cut', fixado nos 144 'shots', depois de na volta de hoje ter registado 75 pancadas (três acima do par do campo), tendo marcado três 'bogeys' (uma pancada acima).

O torneio, que decorre no Royal Golf Club, é liderado por um trio formado pelo sul-africano Dylan Frittelly, pelo sueco Jesper Svensson e pelo suíço Joel Girrbach, todos com 135 pancadas.