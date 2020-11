Ricardo Melo Gouveia faz balanço positivo de 2020  

Ricardo Melo Gouveia não conseguiu fechar a época internacional de 2020 com chave de ouro na Grande Final do Challenge Tour em Palma de Maiorca. Dois buracos do T-Golf & Country Club tramaram-no completamente, mas nem por isso deixa de avaliar como «positiva» a temporada que agora encerrou, prometendo voltar em força em 2021 na segunda divisão do golfe profissional europeu.



"É uma avaliação positiva. Acho que recuperei bem de um mau início de época. Sinto que o meu jogo esteve bastante bom depois do primeiro período de confinamento, treinei bem nos aspetos em que precisava de melhorar, fiz as alterações que precisava de fazer, e sinto que o meu jogo está no caminho certo", disse o português de 29 anos à Tee Times Golf em exclusivo para Record, depois do 42.º lugar, entre 45 participantes, na Grande Final do Challenge Tour.



O profissional da Quinta do Lago totalizou 293 pancadas, 9 acima do Par, após voltas de 74, 76, 73 e 70, recebendo 2.150 euros dos 350 mil que estavam em jogo na semana passada.



Este resultado fê-lo cair de 47.º para 50.º na Corrida para Maiorca, o ranking da segunda divisão europeia, no qual, Stephen Ferreira fechou o ano em 70.º e Vítor Lopes em 189.º.



No início da semana, Ricardo Melo Gouveia admitia que só uma vitória no T-Golf & Country Club poderia levá-lo a terminar no top-5 da Corrida para Maiorca e qualificar-se para jogar em 2021 no European Tour, a primeira divisão europeia.



Uma tarefa – convenhamos – bem mais complicada do que quando em 2015 tornou-se no primeiro português a conquistar a Grande Final do Challenge Tour e a terminar uma época como o n.º1 do ranking deste circuito europeu.



O sonho não foi concretizável no torneio que terminou no passado Domingo e depois de um primeiro dia complicado, jogado em 74 pancadas, 3 acima do Par, a aspiração dissipou-se completamente após uma segunda jornada em 76 (+5), bem penalizada pelo buraco 16, de Par-4, completado em 9 shots. O sonho do título e de ascensão ao European Tour enterraram-se ali.



Sempre sincero, Ricardo Melo Gouveia não escondeu a falha nesse buraco fatídico: "Cometi um erro estratégico no segundo shot, arrisquei demasiado. Estava no rough, com uma bola que indicava um flyer e mesmo assim joguei para a distância limite. Saiu um flyer, a bola passou completamente o green. Aquilo tinha um declive enorme, fiquei numa zona com bocados de madeira, no meio das árvores, tentei jogar só para o green, para fazer no máximo 1 bogey, mas bateu numa árvore, voltou para trás à direita, injogável e com a bola num buraco. Daí mandei um top que foi para o outro lado do green. Andei a fazer ping-pong, de um lado para o outro. Uma situação caricata, mas, olhando para trás, o erro esteve no segundo shot. Poderia ter tido mais calma nos shots a seguir, mas, agora não posso fazer nada, só analisar e melhorar".



Também não ajudaram os 2 duplos-bogey no buraco 10 (de Par-4), na primeira e na última volta: "O buraco 10 é bastante difícil, comprido, com um lago à direita e fora de campo à esquerda. No primeiro caso, a bandeira estava à esquerda, eu falhei à esquerda e fui para fora de campo. No segundo caso, meti o tee-shot na água, estava muito cá atrás, era complicado ir para o green, portanto, só consegui um lay up".



As melhores fases do torneio aconteceram já no último buraco, com eagles na segunda e última volta: "O buraco 18 era aquele em que sentia-me mais confortável. Na última volta dei um drive excelente, tinha ferro-6 e dei um segundo shot também excelente. No segundo dia foi o mesmo, com dois shots excelentes".



No total, em 72 buracos, Ricardo Melo Gouveia somou apenas 6 birdies e 2 (bons) eagles, face a 7 bogeys, 4 duplos-bogey e 1 quíntuplo-bogey.



O torneio foi ganho pelo checo Ondrej Lieser, que tornou-se no primeiro golfista da República Checa a fazer a dobradinha de vencer a Grande Final e do Ranking do Challenge Tour na mesma semana.



Ondrej Lieser agregou 273 pancadas, 11 abaixo do Par, entregando cartões de 70, 69, 66 e 68), um resultado que assegurou-lhe 62 mil euros e a subida ao European Tour.



Foi o segundo título do checo de 29 anos, que duas semanas antes apoderara-se do seu primeiro troféu no Challenge Tour, no Andalucía Challenge de España e que depois foi criticado por ter optado por ir descansar uma semana para casa e faltar ao Andalucía Challenge de Cádiz, antes desta Grande Final.



Ondrej Lieser bateu por 1 única pancada o sueco Christofer Blomstrand (68+68+69+69), o alemão Alexander Knappe (68+63+72+71) e o espanhol Santiago Tarrio (66+70+71+67).



Não foi um torneio fácil e só três jogadores fizerem as quatro voltas seguidas abaixo do Par: o campeão Ondrej Lieser, um dos vice-campeões Christofer Blomstrand e o galês David Boote (69+68+70+68), um dos 5.º classificados (-9).



"Não houve muitos resultados seguidos abaixo do Par devido ao facto do Challenge Tour ter colocado as bandeiras em zonas bastante difíceis. No terceiro dia também houve muito vento, principalmente para os líderes, que começaram mais tarde, com os greens rápidos", explicou Ricardo Melo Gouveia.



O T-Golf & Country Club, nos arredores da capital da ilha balear, em Palma, recebeu pela primeira vez uma etapa do Challenge Tour e, na Ricardo Melo Gouveia, passou largamente o teste.



O campo foi desenhado em 1978 por John Harris, beneficiou recentemente de uma renovação que quase durou dois anos e agradou bastante ao algarvio com residência oficial em Londres.



"Foi a primeira vez que joguei que joguei neste campo, pois nunca tinha estado em Palma de Maiorca. Gostei muito. É relativamente aberto, com alguns doglegs, o rough mais ou menos alto, tipo bermuda, como no Dom Pedro Victoria Golf Course do Portugal Masters, embora não tão alto, mas o suficiente para criar alguma dificuldade. Os greens eram relativamente grandes, ondulados, duros e rápidos, o que dificultava. E o Challenge Tour colocou as bandeiras bastante difíceis, daí que os resultados não tenham sido muito baixos, até porque no terceiro dia apanhámos vento. De resto, o tempo esteve sempre excelente, com sol e sem vento e o campo em ótimas condições. O Challenge Tour e o campo estão de parabéns pelo esforço que fizeram para ter o campo nas melhores condições possíveis".



Daqui a 12 meses, o jogador da Titleist espera estar de volta a Palma de Maiorca, mas noutro campo. O contrato do Challenge Tour com a Federação Balear de Golfe fixa a Grande Final durante quatro anos naquela ilha, sempre em campos distintos. Em 2019 realizou-se no Alcanada, este ano no T-Golf e há ainda mais dois campos a serem selecionados para as duas próximas edições.



"Claro que não acabei a época da melhor maneira. Gostaria de ter feito melhor resultado na Grande Final do Challenge Tour, mas tenho de olhar para o global, ver a evolução que tive desde março do torneio em Troia (o The Tour Championship do Portugal Pro Golf Tour)", analisou Ricardo Melo Gouveia.



"A nível internacional fechei a minha época. Vou fazer um 'reset', recomeçar devagarinho para preparar a próxima época. A nível nacional, ainda vou jogar o torneio da PGA de Portugal no Amendoeira Golf Resort e também a Taça Manuel Agrellos. Serão os meus últimos torneios de 2020", acrescentou o campeão nacional absoluto.



"Não havendo a Escola de Qualificação do European Tour em 2020 (devido à pandemia), vou apostar (de novo) no Challenge Tour em 2021. Quero fazer uma boa pré-época, treinar bem e preparar-me para começar o Challenge Tour da melhor maneira. Nessa preparação conto jogar alguns torneios do Portugal Pro Golf Tour, mas isso dependerá da situação da pandemia permitir ou não que realizem-se torneios deste circuito", concluiu Ricardo Melo Gouveia.



Autor: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record