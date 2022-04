Ricardo Melo Gouveia fecha terceira volta em Girona em 36.º

O português Ricardo Melo Gouveia concluiu este sábado no 36.º posto a terceira volta do Catalunia Championships, prova do circuito europeu de golfe, que decorrer em Girona, Espanha.

Ricardo Melo Gouveia teve o seu pior registo nos três dias de prova, ao efetuar 75 pancadas (três acima do Par do campo), contra as 69 do primeiro dia e 71 do segundo.

Hoje, Melo Gouveia cumpriu o percurso com um 'birdie' (uma abaixo) e quatro 'bogeys' (uma acima), contando agora um total de 215 pancadas.

O outro português em prova, Ricardo Santos, fechou o dia no 65.º lugar, tendo efetuado 72 pancadas (Par do campo), num dia em que marcou três 'birdies' e três 'bogeys', contando um total de 218 pancadas.

O sul-africano Oliver Bekker lidera com um total de 205 pancadas (11 abaixo), contando duas pancadas de avanço para o britânico Laurie Canter, segundo classificado.