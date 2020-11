Ricardo Melo Gouveia foi 42.º no Challenge Tour Grand Final

O golfista português Ricardo Melo Gouveia concluiu este domingo no 42.º lugar o Challenge Tour Grand Final, em Maiorca, depois de conseguir na quarta e última volta 70 pancadas, uma abaixo do par do campo.

No dia de encerramento do Challenge Tour, Melo Gouveia teve um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par) e três 'birdies' (uma abaixo), mas também dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).

O Challenge Tour Grand Final foi conquistado pelo checo Ondrej Lieser, com 11 pancadas abaixo do par, vitória que lhe permite ser o primeiro do circuito Challenge europeu este ano.

Quanto a Ricardo Melo Gouveia, deve fechar a época na 50.ª posição.