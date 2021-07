Ricardo Melo Gouveia garante continuidade no Le Vaudreuil Golf Challenge

O golfista português Ricardo Melo Gouveia garantiu esta sexta-feira a continuidade no Le Vaudreuil Golf Challenge, prova do Challenge Tour, ao passar o cut no traçado Par 71 do Golf PGA France du Vaudreuil, em França.

Depois de uma volta inicial com 72 pancadas, uma acima do Par do campo, o jogador natural de Lisboa completou os segundos 18 buracos do Par, graças a 'birdie' (uma abaixo) nos buracos 5, 7, 12 e 13 e quatro 'bogeys' (uma acima) no 9, 14, 16 e 18.

Com um agregado de 143 pancadas (+1), Melo Gouveia, de 29 anos, assegurou uma vaga no grupo de jogadores que partilha a 54.º posição do 'leaderboard', todos apurados no limite para as últimas duas rondas do torneio.

"Joguei bem, especialmente hoje. Mas dois 'tee shots' falhados na segunda volta, nos buracos 14 e 18, e alguns 'greens' a três 'putts' ditaram os resultados registados", explicou o 32.º colocado no 'ranking' do Challenge Tour.

O norte-americano Paul Peterson, por sua vez, manteve o comando da prova, com um total de 131 pancadas (64+67), mas viu a sua vantagem inicial de três 'shots' ser reduzida para apenas um, já que o espanhol Alfredo Garcia-Heredia subiu ao segundo lugar, com um agregado de 132 (69+63).