Ricardo Melo Gouveia integra grupo dos 13 primeiros no Andalucía Masters

O jogador português Ricardo Melo Gouveia concluiu a primeira volta do Andalucía Masters em golfe integrado no grupo dos 13 primeiros, ao terminar com 69 pancadas (duas abaixo do par do campo).

Melo Gouveia esteve perto de terminar a ronda integrado no grupo dos oito primeiros, mas um 'bogey' (uma pancada acima) na última volta fê-lo cair algumas posições.

Ao longo do dia, o jogador luso efetuou cinco 'birdies' (uma pancada abaixo) e três 'bogeys', resultado que lhe permite ficar em boa posição de passar o 'cut' na sexta-feira.

Menos bem esteve o outro jogador português presente no torneio, pontuável para o European Tour. Ricardo Santos efetuou 74 pancadas (mais cinco), ficando integrado no grupo dos 101 primeiros.

O torneio é liderado por um grupo de cinco jogadores, todos com 66 pancadas (menos cinco), formado pelo inglês David Orsey, pelo neozelandês Min Woo Lee, pelo tailandês Jazz Janewattananond, pelo norueguês Søren Kjeldsen e pelo espanhol Pep Angles.