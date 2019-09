Ricardo Melo Gouveia mantém 14.º lugar no European Open

O português Ricardo Melo Gouveia manteve-se este sábado integrado no grupo dos 14.º classificados do European Open em golfe, que decorre em Hamburgo, na Alemanha, tendo Pedro Figueiredo baixado ao 22.º.Melo Gouveia, que no fecho da segunda volta tinha subido ao grupo dos 14.º classificados, conservou este sábado a posição, ao entregar um cartão com 71 pancadas (uma abaixo do par do campo), num dia em que efetuou cinco birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e quatro bogeys (uma acima).Em queda continua Pedro Figueiredo, que este sábado baixou ao 22.º depois de uma volta com 74 pancadas (duas acima), resultantes de dois birdies, dois bogeys e um duplo-bogey.Na frente da prova germânica, pontuável para o European Tour, principal circuito europeu de golfe, mantém-se o britânico Robert Macintyre, mas agora acompanhado pelo alemão Bernd Ritthammer, que era segundo no final da segunda volta, ambos com 207 pancadas (nove abaixo).