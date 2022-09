Ricardo Melo Gouveia não passou 'cut' no Campeonato PGA em Wentworth

O golfista português Ricardo Melo Gouveia falhou o 'cut' do Campeonato PGA europeu, pontuável para o circuito mundial DP e que se está a disputar no percurso de Wentworth, Virginia Water, no condado inglês de Surrey.

O torneio retomou hoje após ter sido suspenso na sexta-feira, por luto pela morte da rainha Isabel II. Faltava ainda completar parte da jornada do primeiro dia, o que foi feito hoje, com o programa reduzido para três jornadas e o 'cut' a ser definido apenas hoje.

Com a realização do que faltava do primeiro dia e de toda uma jornada, o torneio ficou reduzido de 72 para 54 buracos, com os 71 melhores a regressarem ao campo no domingo.

Não será o caso de Ricardo Melo Gouveia, que hoje jogou os seis buracos que lhe faltavam do primeiro percurso e todo o segundo, ficando em 86.º, com 142 pancadas, a duas do 'cut'.

No primeiro percurso, teve dois 'bogeys' (uma acima do par) e um duplo 'bogey', bem como um 'birdie' (uma abaixo), finalizando com 73, ou seja mais uma pancada que o par do campo.

Melhorou no segundo percurso, mas não o suficiente para passar: Registou seis 'birdies', um 'bogey' e um duplo 'bogey', para um total de 69, três pancadas abaixo do par.

A prova é comandada pelo norueguês Viktor Hovland e pelo dinamarquês Soren Kjeldsen com 132 pancadas (-12 que o par), seguidos pelo belga Thomas Detry, o espanhol Rafael Cabrera e o norte-irlandês Rory McIlroy a uma pancada de distância.