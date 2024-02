Ricardo Melo Gouveia no 69.º lugar em torneio do Bahrain

O português Ricardo Melo Gouveia fechou esta quinta-feira no 69.º posto a primeira volta do torneio de golfe do Bahrain, pontuável para o DP World Tour, com 71 pancadas, uma abaixo do par do campo.

Melo Gouveia, único representante luso em prova, divide a posição com outros 15 golfistas, depois de ter registado quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par), um 'bogey' (uma acima) e um duplo-'bogey' (duas acima).

Concluída a primeira volta ao Royal Golf Club, o francês Tom Vaillant lidera o torneio, com oito 'shots' abaixo do par, seguido do suíço Joel Girrbach e do sul-africano Zander Lombard, ambos com mais um pancada do que o gaulês.

O torneio de golfe do Bahrain decorre até domingo.