Ricardo Melo Gouveia no 78.º posto no Alfred Dunhill Links Championship

O português Ricardo Melo Gouveia terminou esta quinta-feira o primeiro dia do Alfred Dunhill Links Championship de golfe, a decorrer em Carnoustie, na Escócia, na 78.ª posição, com 70 pancadas, duas abaixo do par do campo.



O golfista luso fez ao longo do percurso seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima), retomando a competição na manhã de sexta-feira.

O torneio está a ser dominado por jogadores franceses, que ocupam os três primeiros lugares: lidera Romain Langasque, com 61 pancadas (11 abaixo), seguido por Frederic Lacroix, com 62 (-10) e Antoine Rozner, com 63 (-9), este em igualdade com o dinamarquês Niklas Molder.