Ricardo Melo Gouveia no grupo dos 76.º classificados no Dubai Classic

O jogador português Ricardo Melo Gouveia concluiu esta quinta-feira a primeira volta do Hero Dubai Desert Classic em golfe, prova do DP World Tour, na 76.ª posição, com 74 pancadas (duas acima do par).

Depois de uma primeira metade de volta irregular, na qual completou os primeiros nove buracos com dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo-'bogey', contra apenas um 'birdie' (uma abaixo), Melo Gouveia melhorou um pouco na segunda parte, que concluiu com dois 'birdies' e um 'bogey', fechando o dia com duas pancadas acima do par do campo.

Na frente do torneio, cuja primeira volta ainda está por finalizar para alguns jogadores, encontra-se um quarteto de jogadores, formado pelo chinês Haotong Li, pelo norueguês Rasmus Hojgaard, pelo norte-americano Cameron Young e pelo inglês Andy Sulliva, todos com 67 pancadas, cinco abaixo do par do campo.