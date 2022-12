Ricardo Melo Gouveia no top-15 do Open das Maurícias

Ricardo Melo Gouveia foi o português que subiu mais alto no primeiro dia do AfrAsia Bank Mauritius Open, a decorrer no Mont Choisy Le Golf, em Grand Baie, nas ilhas Maurícias.

O português melhor classificado no ranking mundial está no grupo dos 14.ºs classificados, com 69 pancadas, 3 abaixo do Par.

Recorde-se que o profissional da Quinta do Lago começou bem a época de 2023 do DP World Tour com um 18.º lugar (-9) no Joburg Open, na África do Sul, mas depois não passou da fase de qualificação do Open da África do Sul, tendo optado por não jogar na semana passada no Alfred Dunhill Championship, onde poderia ter jogado também o qualifying.

Há ainda mais dois portugueses no cut provisório do Open das Maurícias, de um milhão de euros em prémios monetários, o sexto torneio do DP World Tour de 2026, a primeira divisão do golfe europeu.

Stephen Ferreira surge empatado em 26.º (-2), enquanto Pedro Figueiredo está no grupo dos 39’s classificados (-1).

Só Ricardo Santos está em sérias dificuldades, empatado em 128.º (entre 156 jogadores), com 4 pancadas acima do Par.

Amanhã (sexta-feira), no final da segunda de quatro voltas, será feito um cut para os 70 primeiros e empatados.

O torneio que também conta para o Sunshine Tour, a primeira divisão sul-africana, é liderado por um antigo vencedor do Campeonato Internacional Amador de Portugal, Sami Välimäki, com 62 (-10) numa volta com 10 birdies. O finlandês sagrou-se vice-campeão do Joburg Open há três semanas e está em boa forma.

O 2.º classificado é o sul-africano Oliver Bekker, com 64 (-8) e o terceiro, com 65 (-7), é o francês Pierre Pineau, vencedor em setembro do 60.º Open de Portugal at Royal Óbidos.