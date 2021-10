Ricardo Melo Gouveia no top 30 do Challenge da Suíça

Ricardo Melo Gouveia, Pedro Lencart e Tomás Bessa tiveram sortes distintas no Challenge da Suíça e, enquanto o primeiro se colocou no top 30, os outros dois golfistas portugueses falharam por pouco o 'cut' no Golf Saint Apollinaire.

Melo Gouveia, número dois na 'Corrida para Maiorca', depois da estreia com 70 pancadas, duas abaixo do Par 72, elevou esta sexta-feira o nível do seu jogo e assinou um segundo 'score' com 67 'shots', graças a oito 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 3, 8, 11, 12, 14, 17 e 18 e três 'boegys' (uma acima) nos 'greens' do 7, 15 e 16.

Com um total de 137 pancadas, sete abaixo do Par, o profissional na Quinta do Lago, que detém cinco títulos do Challenge Tour, dois dos quais conquistados esta época, figura, empatado, na 29.ª posição do 'leaderboard'.

Tal como Melo Gouveia, que ambiciona a terceira vitória da temporada para garantir o acesso imediato ao European Tour, virtualmente já assegurado para 2022, Pedro Lencart também fez duas voltas abaixo do Par, mas não conseguiu garantir a permanência em prova.

Depois das 70 pancadas iniciais, o jovem jogador, de 21 anos, que se tornou profissional no verão, entregou um segundo cartão com 71 'shots' e, com um agregado de 141 pancadas (-3), falhou o 'cut' pela margem mínima e terminou em 67.º lugar da classificação.

Assim como Lencart, Tomás Bessa contabilizou 142 pancadas (72+70), duas abaixo, e por dois 'shots' ficou fora do grupo dos 66 jogadores que vão disputar as últimas duas voltas do Challenge da Suíça.

O alemão Marcel Schneider, campeão do Open de Portugal, conseguiu manter, por sua vez, a liderança do torneio, dotado de 200 mil euros em prémios monetários, ao contabilizar 130 'shots' (61+69), 14 abaixo, embora tenha visto a vantagem inicial de duas pancadas ser reduzida para a distância mínima pelo austríaco Lukas Nemecz e o finlandês Lauri Ruuska.