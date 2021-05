Ricardo Melo Gouveia no 'top-5' à partida para a última volta do Dormy Open

O golfista português Ricardo Melo Gouveia foi esta sexta-feira menos eficaz, mas manteve-se dentro do 'top 5' do Dormy Open, torneio pontuável para o Challenge Tour, que termina sábado no Osterakers Golfklubb, em Akersberga, na Suécia.

O profissional natural de Lisboa entregou um terceiro cartão com 71 pancadas, uma abaixo do Par do campo, depois de registar dois 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 8 e 18 e um 'bogey' (uma acima) no 'green' do 7.

Com um agregado de 207 pancadas (70+66+71), nove abaixo, Melo Gouveia partilha o quarto lugar do 'leaderboard' com o finlandês Roope Kakko, o francês Jérôme Lando Casanova e o sueco Marcus Svensson.

"Hoje não estive tão bem no jogo do 'tee' ao 'green'. Além disso, esteve mais vento, as bandeiras mais complicadas e o dia acabou por ser mais difícil. Amanhã [sábado], com uma muito boa volta, nunca se sabe", explicou o português à Lusa, mostrando-se motivado para a derradeira ronda.

Na liderança do Dormy Open está o francês Felix Mory, com um total de 199 pancadas (-17) e duas de vantagem sobre o segundo classificado, o sueco Björn Hellgren.