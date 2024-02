Ricardo Melo Gouveia passa cut do Masters do Qatar e Pedro Figueiredo é eliminado

O português Ricardo Melo Gouveia passou esta sexta-feira o cut do Masters do Qatar, no grupo dos golfistas classificados em 38.º lugar, ao contrário de Pedro Figueiredo, que falhará as duas últimas voltas da prova do DP World Tour.

Depois de ter efetuado 74 pancadas na quinta-feira, Melo Gouveia melhorou esta sexta-feira significativamente o desempenho, totalizando 68, quatro abaixo do par do campo, em Doha, fruto de seis birdies (uma abaixo do par do buraco) e dois bogeys (uma acima).

Melo Gouveia passou o cut com um agregado de 142 golpes, ao contrário do compatriota Pedro Figueiredo, que hoje efetuou 74 e terminou no grupo dos praticantes colocados na 113.ª posição, com um total de 149, a cinco do objetivo de prosseguir em competição.

O Masters do Qatar, que termina no domingo, é liderado pelo australiano Haydn Barron após a conclusão da segunda volta, com um total de 135 pancadas, nove abaixo do par do campo, depois de hoje ter entregado um cartão com 67.