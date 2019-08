Ricardo Melo Gouveia passa cut na República Checa

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou esta sexta-feira a segunda volta do torneio D+D Real Czech Masters, em Praga, entre os classificados no 51.º lugar, com 141 pancadas, três abaixo do par, passando o cut da prova.





Melo Gouveia, que cumpriu a segunda volta com dois birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e um bogey (uma acima), está já a nove pancadas do líder da prova, o italiano Edoardo Molinari, msa assegurou a continuação em prova durante o fim de semana.Pedro Figueiredo, o outro português em prova, ainda melhorou um pouco a sua prestação em relação à má primeira volta, mas terminou muito longe dos lugares que lhe permitiriam seguir em frente, concluindo a prova no 152.º posto com um total de 155 pancadas, 11 acima do par.