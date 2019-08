Ricardo Melo Gouveia passa cut no Scandinavian Invitation

O português Ricardo Melo Gouveia passou esta sexta-feira o cut do Scandinavian Invitation, torneio do European Tour de golfe, ao concluir a segunda volta no grupo dos 32.º classificados, em prova que decorre em Gotemburgo.O jogador luso entregou o cartão com 70 pancadas, totalizando 138 nas duas voltas (duas abaixo do par do campo), num dia em que conseguiu três birdies (uma abaixo do Par do buraco) e outros tantos bogeys (uma acima).Apesar de ter melhorado em relação à jornada inaugural, quando fez 72 pancadas, Pedro Figueiredo não se conseguiu apurar para as duas últimas voltas, tendo esta sexta-feira entregado um cartão com 69 pancadas, ficando a apenas uma de seguir em frente.O britânico Matthew Fitzpatrick assumiu esta sexta-feira a liderança da prova, com 129 pancadas, menos duas do que o sueco Henrik Stenson e o chinês Ashun Wu, o duo de perseguidores.