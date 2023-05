Ricardo Melo Gouveia passa o cut do UAE Challenge

O português Ricardo Melo Gouveia passou esta sexta-feira o cut do UAE Challenge, prova do Challenge Tour, ao concluir a segunda volta integrado no grupo dos 28.º classificados, com 142 pancadas (duas abaixo do Par do campo).

Depois de na quinta-feira ter cumprido a primeira volta em 70 pancadas, que lhe conferiu o 13.º posto empatado, Melo Gouveia efetuou hoje mais duas pancadas (cumprindo o Par do campo), baixando ao 28.º lugar.

O jogador luso, que na semana passada venceu o Abu Dhabi Challenge, cumpriu uma volta muito regular, tendo efetuado 'birdies' (menos uma) nos buracos 5, 11 e 13, enquanto os 'bogeys' (mais uma) ocorreram nos buracos 7, 14 e 18.



"Grande luta estes primeiros dois dias aqui em Saadiyat Beach com o vento a ser determinante!", vincou o luso através das redes sociais.

Na frente desta prova do Challenger Tour está o escocês Craig Howie, com 135 pancadas (menos nove), duas de avanço para o duo perseguidor, formado pelos espanhóis Manuel Elvira e Ivan Cantero Gutierrez.