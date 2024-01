Ricardo Melo Gouveia passou o 'cut' no Dubai Desert Classic

O golfista português Ricardo Melo Gouveia garantiu esta sexta-feira presença nas duas voltas decisivas do Hero Dubai Desert Classic, prova do DP World Tour, ao terminar o segundo dia dentro do 'cut', com um agregado de 144 pancadas.

Melo Gouveia terminou a segunda volta com 70 pancadas, fechando o dia no grupo dos classificados na 62.ª posição, depois de ter subido 14 lugares na classificação em relação a quinta-feira.

Na volta de hoje, o português fez menos quatro pancadas do que na primeira volta, marcando cinco 'birdies' (uma pancada abaixo) e três 'bogeys' (uma acima).

Na frente do torneio, cujo 'cut' fechou precisamente nas 144 pancadas, segue o norte-americano Cameron Young, com um agregado de 131 pancadas.