Ricardo Melo Gouveia provisoriamente no top 10 em Espanha

O golfista português Ricardo Melo Gouveia colocou-se esta terça-feira provisoriamente no top 10 do Costa Brava Challenge, torneio do Challenge Tour que está a decorrer no Emporda Golf, em Girona, ao concluir o buraco 12 com quatro abaixo do Par.

O torneio espanhol, dotado de 200 mil euros em prémios monetários, arrancou duas horas e 40 minutos mais tarde, devido ao nevoeiro intenso, e Melo Gouveia, à semelhança de muitos outros jogadores, não conseguiu concluir a primeira volta, que será retomada na quarta-feira às 09:00, hora local.

O número dois no 'ranking' do Challenge Tour, a 'Corrida para Maiorca', não entrou bem no Emporda Golf (Par 71), ao registar dois 'bogeys' (uma acima) nos primeiros quatro buracos, no 1 e no 4, mas reagiu bem e, com quatro 'birdies' (uma abaixo) no 'green' do 2, 7, 8 e 10 e um 'eagle' (duas abaixo) no 12, deixou o traçado no nono lugar, empatado com mais quatro jogadores.

O francês Frederic Lacroix, por sua vez, terminou os 18 buracos com 64 pancadas, sete abaixo do Par, e assumiu a liderança da prova, com a vantagem de dois 'shots' sobre o grupo de sete golfistas que partilham o segundo lugar.