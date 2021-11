Ricardo Melo Gouveia recupera posição no top-5 em Maiorca

O português Ricardo Melo Gouveia voltou a exibir-se este sábado em bom pano e recuperou o quarto lugar na Grande Final do Challenge Tour, à partida para a última volta do T-Golf & Coutry Club, em Maiorca.

O profissional da Quinta do Lago, segundo classificado no 'ranking' do Challene Tour, havia descido de rendimento na segunda volta, com 74 pancadas, três acima do Par do campo, mas hoje fez o melhor resultado do dia, a par do líder sueco Jesper Kennegard, e com 67 pancadas subiu 15 lugares.

Melo Gouveia, de 30 anos, contabiliza 208 pancadas (67+74+67), após registar hoje seis 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 3, 8, 14, 16 e 18, contra um 'duplo bogey' (duas acima) no 12, e partilha o quarto lugar da classificação com mais quatro jogadores, todos a dois 'shots' do sul-africano JC Ritchie, terceiro colocado.

No último torneio da temporada, reservado aos 45 melhores do 'ranking', o golfista português procura conquistar, pela segunda vez na carreira, depois de 2015, o estatuto de número um do Challenge Tour, que lhe permitiria ter acesso a uma categoria mais alta no European Tour na próxima temporada.

O sueco Jesper Kennegard assumiu, por sua vez, a liderança da prova à partida para a última volta com um total de 203 pancadas (68+68+67), dez abaixo do Par e vantagem mínima sobre o dinamarquês Marcus Helligkilde.