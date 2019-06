Ricardo Melo Gouveia segue em frente no Open de Munique

O golfista português Ricardo Melo Gouveia passou esta sexta-feira o cut do Open de Munique, na Alemanha, do European Tour, apesar de ter efetuado o par do campo (72) na segunda volta, enquanto Pedro Figueiredo foi eliminado.Melo Gouveia, que na quinta-feira efetuou uma volta em 70 pancadas (duas abaixo do par), fez esta sexta-feira mais duas e caiu do 22.º para o 48.º posto, mas assegurou a presença no fim de semana, ao cumprir a volta com cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par), um 'bogey' (uma acima) e um duplo-'bogey' (duas acima).Depois de uma boa primeira volta, cujas 69 pancadas o deixaram integrado no grupo dos sextos classificados, Pedro Figueiredo esteve esta sexta-feira longe da prestação da véspera e entregou um cartão com 74, resultantes de dois 'birdies', dois 'bogeys' e um duplo-'bogey', terminando no grupo dos 69.º classificados com 143 pancadas, a uma de passar o 'cut'.O Open de Munique é liderado pelo alemão Martin Kaymer, com 133 pancadas (11 abaixo do par), sendo seguido pelo sul-africano Christiaan Bezuidenhout, com mais duas pancadas.