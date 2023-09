Ricardo Melo Gouveia segue em frente no Swiss Challenge

Ricardo Melo Gouveia foi esta sexta-feira o único português a apurar-se para as rondas finais do Swiss Challenge, integrando o grupo dos 38.ºs classificados.

O seu irmão, Tomás Melo Gouveia, falhou o cut por uma pancada apenas, enquanto Tomás Bessa foi obrigado a desistir, por lesão.

No Swiss Challenge, competição do Challenge Tour que decorre em terras francesas, no Golf Saint Apollinaire de Folgensbourg, Ricardo Melo Gouveia fez uma volta consistente, com 16 pancadas no Par, um 'birdie' e um 'bogey' que se anularam, pelo que totalizou 72 pancadas e passou a ter um agregado de 140 (-4).

Já Tomás Melo Gouveia teve o mesmo resultado de 72 pancadas, conseguido de forma claramente mais irregular -- fez um 'eagle', um duplo 'bogey' quatro 'birdies' e quatro 'bogeys'. Terminou o dia entre os 62ºs, com 142 pancadas e falha o "cut" por apenas uma.

Tomás Bessa desistiu após sete buracos concluídos, devido a dores musculares na região lombar.

O sul-africano Brandon Stone está na primeira posição, com 133 pancadas (-11) e tem um trio de segundos classificados a duas pancadas de distância.