Ricardo Melo Gouveia segue em quarto no Open Italiano 'challenge' de golfe

O golfista português Ricardo Melo Gouveia segue em quarto lugar no Open Italiano de nível challenge do European Tour da modalidade, que se está a disputar até domingo em Agrate Conturbia, Itália.

Esta sexta-feira, o segundo dia do torneio, Melo Gouveia só jogou três dos 18 buracos previstos (com um 'birdie' e dois pares), antes que a chuva obrigasse à interrupção da prova. A competição, com o programa bastante atrasado, reata-se no sábado de manhã.

No primeiro dia, Melo Gouveia fizera um percurso com cinco abaixo do par, graças a cinco 'birdies', pelo que, na classificação geral, está com um registo agregado de -6.

Melhor que o português, e quando alguns golfistas nem chegaram a jogar hoje, estão o inglês Todd Clements (-8), o alemão Marcel Siem (-7) e o checo Ondrej Lieser (-7).