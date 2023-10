Ricardo Melo Gouveia segue em terceiro no Hanan Open de golfe

O golfista português Ricardo Melo Gouveia avançou na terceira posição para a terceira ronda do Hanan Open, na China, enquanto o seu irmão Tomás aborda a terceira volta no grupo dos 37.ºs.

Este sábado, ambos entregaram cartões com 68 pancadas (quatro abaixo do Par), com Ricardo a passar a ter um agregado de 135 (-9), o que lhe vale seguir na terceira posição, a par do chinês Bowen Xiao.

A liderança continua a ser de outro chinês, Chuan-lin Jian, com menos duas pancadas do que o melhor dos portugueses em competição.

Tomás Melo Gouveia teve hoje um desempenho bem melhor do que na volta inicial, somando 68 pancadas e totalizando 141 (73+68, três abaixo do Par), o que lhe permitiu passar da 70.ª posição para a 37.ª, igualado com mais 10 jogadores.

O cut foi feito nas 143 pancadas (-1) e apurou 62 golfistas para as duas últimas voltas.

Na terceira volta, Ricardo Melo Gouveia integra a formação de honra, juntamente com Chuan-lin Jian e o suíço Joel Girrbach, com saída pelas 10h55 locais (03h55 em Portugal continental). Tomás Melo Gouveia inicia a terceira volta às 08h38 (01h38).