Ricardo Melo Gouveia sente progressos

Ricardo Melo Gouveia está de novo em crescendo e obteve a sua melhor classificação e resultado de sempre no BMW International Open.No GolfSixes, há duas semanas, no Oitavos Dunes, já se tinha visto que estava a falhar poucos fairways falhou, mas a confirmação dos seus progressos veio agora no torneio alemão de dois milhões de euros em prémios monetários, que terminou no domingo e no qual o profissional da Quinta do Lago integrou o grupo dos 44.º classificados.O português de 27 anos voltou a passar um cut no European Tour, algo que não fazia desde abril em Marrocos, e também terminou um torneio com um resultado agregado abaixo do Par, o que não sucedia desde março no Quénia.Ora em Munique Ricardo Melo Gouveia totalizou 285 pancadas, 3 abaixo do Par do Golfclub München Eichenried, após voltas de 70, 72, 74 e 69, para ocupar o 44.º lugar, empatado com outros quatro jogadores, entre um total de 156 inscritos.Mesmo sabendo que houve 59 jogadores (dos 68 que passaram o cut) a baterem o Par do campo, o que poderia indicar que as condições de jogo propiciavam birdies, não pode ter sido só isso. Há seguramente avanços no seu jogo e o site especializado "Golf4You" referiu, por exemplo, o seu "total de 19 birdies esta semana (6+5+2+6)"."Ando a fazer com o David (Silva) algumas mudanças técnicas que eram necessárias para que o meu jogo volte ao que era em 2015 e no final de 2016. Estamos a planear o futuro é normal que em competição as coisas possam não correr como nos treinos, mas tenho treinado muito bem. Sinto que devagarinho tenho consolidado os movimentos novos", explicou o atleta olímpico português à Tee Times Golf, em exclusivo paraEm maio fora 153.º (+10) no Betfred British Masters e 148.º (+11) no Made in Denmark. Em junho terminara em 132.º (+7) o Belgian Knockout mas depois disso, no GolfSixes, as alterações favoráveis ao swing já foram visíveis. As saídas estavam mais regulares e o movimento mais compacto. "Mas há ainda muito por fazer. Só agora começámos a trabalhar", avisou-nos então David Silva, referindo que "o Ricardo gosta de trabalhar e isso é um bom princípio".E foi exatamente no capítulo do swing que Ricardo Melo Gouveia sentiu melhorias no BMW International Open, onde nos dois últimos anos falhou o cut (+9 em 2018, a Par em 2017). Em 2016, no seu primeiro ano no European Tour, fora 45.º (-1), pelo que esta foi a sua melhor prestação de sempre na prova, tanto em termos de classificação como de resultado."Esta semana estive bastante bem no jogo comprido, mas não consegui fazer melhores resultados devido ao putt. A diferença da terceira volta para as restantes foi mais o putt. Esta semana não apanhei a velocidade dos greens", diagnosticou o jogador do ACP Golfe.Tradicionalmente Ricardo Melo Gouveia vai melhorando o jogo no green à medida que vai sentindo maior confiança do tee. Foi assim nos seus tempos de amador e já como profissional no Challenge Tour. Há, por isso, esperança que os progressos no swing possam traduzir-se também em evoluções positivas no putt.O certo é que o prémio de 10.600 euros transferidos em pontos para a Corrida para o Dubai permitiu-lhe subir 12 posições na classificação oficial do European Tour, do 186.º para o 174.º posto.No ranking mundial é que as coisas estão mais complicadas. Normalmente, em torneios do European Tour, só o top-20 soma pontos e o português residente em Londres desceu esta semana para o 609.º lugar. Desde setembro que Ricardo não saía do top-600 mundial e o último torneio em que somou pontos foi o Open de Hong Kong em novembro.O mesmo passa-se com o outro membro português da primeira divisão europeia, Pedro Figueiredo, que caiu esta semana para o 554.º lugar do ranking mundial. Figgy também não estava fora do top-550 há 13 meses, desde maio de 2018. Na Corrida para o Dubai é o 196.º, depois de ter falhado o cut em Munique.O atleta do Sport Lisboa e Benfica até tinha começado muito bem a prova, pois era 6.º após o primeiro dia, inserido num grupo de 16 jogadores com 69 pancadas, 3 abaixo do Par, a apenas 3 do líder, o italiano Andrea Pavan. Mas uma segunda jornada de 74 (+2) eliminou-o por 1 única pancada, no grupo dos 69.º classificados, com um total de 143 (-1)."Não tenho estado ao meu melhor nos últimos tempos, mas sinto que o meu jogo está perto de dar a volta nesta época", comentou nas redes sociais o profissional da Orizonte Lisbon Golf.O italiano Andrea Pavan, um antigo rival de Ricardo Santos no Challenge Tour, ganhou o BMW International Open, ao derrotar o inglês Matthew Fitzpatrick com 1 birdie no segundo buraco do play-off (o 18).Os dois jogadores estavam empatados com 273 (-15), Pavan com voltas de 66, 71, 70 e 66, e Fitzpatrick com rondas de 73, 66, 65 e 69.Foi o segundo título de Pavan no European Tour, depois do D+D REAL Czech Masters no ano passado. Na Corrida para o Dubai passou para o 32.º lugar, na tabela que desde o US Open é liderada por um antigo campeão do Open de Portugal, o inglês Matt Wallace.O próximo torneio do European Tour é já esta semana, o Estrella Damm N.A. Andalucía Masters hosted by the Sergio Garcia Foundation, no Real Club Valderrama, Sotogrande, com três milhões de euros em prémios monetários. Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo são os portugueses presentes, com a curiosidade do Real Club de Valderrama ter um presidente português – Nuno de Brito e Cunha, o atual visconde de Pereira Machado.Autor: Hugo Ribeiro/Tee Times Golf