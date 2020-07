Ricardo Melo Gouveia sobe a 17.º no Euram Bank Open

O golfista português Ricardo Melo Gouveia fechou esta quinta-feira e o segundo dia do Euram Bank Open no grupo dos 17.º classificados, num torneio que decorre até sábado na cidade austríaca de Ramsau.

Depois de ser 24.º no primeiro dia, o português subiu algumas posições ao manter o nível: voltou a conseguir 67 pancadas, três abaixo do Par, e segue agora com menos seis, após nova ronda com quatro 'birdies' (uma abaixo do Par) e apenas um 'bogey' (uma acima).

Melhor em duas pancadas do que no dia anterior, Pedro Figueiredo segue, ainda assim, abaixo do 'cut' projetado, seguindo igualado ao Par do campo após as 69 pancadas desta quinta-feira, com cinco 'birdies' e quatro 'bogeys'.

O torneio, que é agora liderado pelo holandês Joost Luiten, com 12 abaixo, prossegue na sexta-feira e decorre até sábado, fazendo parte do European Tour.