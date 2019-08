Ricardo Melo Gouveia sobe a 50.º no Masters da República Checa

O golfista português Ricardo Melo Gouveia subiu este sábado um lugar na terceira volta do torneio D+D Real Czech Masters, em Praga, situando-se nos classificados em 50.º lugar, com um total 211 pancadas, cinco abaixo do par.Melo Gouveia cumpriu a terceira volta com duas pancadas abaixo do par (70), com cinco 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima), numa competição agora liderada pelo belga Thomas Pieters (200 pancadas).O belga, que hoje fez seis pancadas abaixo do par, assumiu a liderança neste torneio do European Tour, por troca com o italiano Edoardo Molinaro, com o seu pior registo nos três dias, de 70 pancadas, e que o fez cair para a terceira posição.O tamabém português Pedro Figueiredo esteve em prova nos primeiros dias, mas não conseguiu passar o 'cut'.