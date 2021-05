Ricardo Melo Gouveia sobe ao oitavo lugar no Irish Challenge

Ricardo Melo Gouveia, o golfista português membro do Challenger Tour, continua a subir de rendimento no Irish Challenge e ascendeu este sábado ao grupo dos classificados em oitavo lugar, no traçado de Portmarnock Links (Par 71), em Dublin.

O golfista profissional, natural de Lisboa, após iniciar a participação com 72 'shots', uma acima do Par, e entregar um segundo cartão com 71 (Par do campo), completou hoje a terceira volta com uma boa exibição e 68 pancadas, três abaixo do Par.

Depois de assinar hoje cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do Par), nos buracos 5, 6, 11, 13 e 14 e dois 'bogeys' (uma acima) no 'green' do 9 e do 17, Melo Gouveia trepou 12 lugares na classificação, ao totalizar 211 pancadas (-2), e colocou-se no grupo de seis jogadores que partilha o oitavo posto.

O golfista português, que na semana passada alcançou o terceiro lugar no Dormy Open, na Suécia, parte para a quarta e última ronda a seis 'shots' do líder, o irlandês Dermot Mcelroy, que regista um agregado de 205 pancadas (-8) e a vantagem mínima sobre o duo espanhol, Eduard Rousaud e Alfredo Garcia-Heredia, na segunda posição.