Ricardo Melo Gouveia termina em 18.º no Joburg Open

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo em 18.º lugar no Joburg Open, torneio de abertura da temporada de 2023 do DP World Tour, que decorreu em Joanesburgo e foi vencido pelo inglês Dan Bradbury.

Melo Gouveia entregou um cartão com 68 pancadas, três abaixo do par do campo sul-africano, fruto de seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima), depois de nas três voltas anteriores ter efetuado, sucessivamente, 71, 69 e 67 golpes.

O golfista português, de 31 anos, terminou com um total de 275 pancadas, nove abaixo do par do campo de Houghton, onde Bradbury dominou de forma incontestada, concluindo a participação com um agregado de 263 'shots', menos 21 relativamente ao par.

Melo Gouveia entrou em boa forma na temporada de 2023, obtendo um resultado que figuraria como o quarto melhor da época passada, na qual terminou duas vezes no 'top 10', no Open da Holanda e no campo do Real Club Valderrama, em Sotogrande, nos quais foi sétimo e oitavo posicionado, respetivamente.