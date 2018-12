Ricardo Melo Gouveia termina em 40.º o Australian PGA Championship

O português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo na 40.ª posição o Australian PGA Championship, em Gold Coast, com um agregado de 288 pancadas (igual ao par).Melo Gouveia subiu quatro lugares na quarta e última volta, que terminou com 72 pancadas (igual ao par), fruto de cinco 'birdies' (uma baixo), três 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey'."Não consegui fazer o melhor esta semana no Australian PGA Championship. Agora é preciso descanso antes de começarmos de novo em janeiro, em Abu Dhabi", escreveu o português na sua página do Facebook.A prova do European Tour foi ganha pelo australiano Cameron Smith, que concluiu as quatro rondas com 272 pancadas (16 abaixo do par), menos duas do que o compatriota Marc Leishman.