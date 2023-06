Ricardo Melo Gouveia termina em sétimo no Challenge andaluz de golfe

O português Ricardo Melo Gouveia terminou em sétimo no Andalucía Challenge de Cádiz, prova do Challenge Tour de golfe disputada em Espanha, enquanto Tomás Bessa concluiu em 28.º e Pedro Lencart em 54.º.Melo Gouveia entrou para o quarto e último dia de competição em 12.º e conseguiu melhorar mais um pouco, totalizando hoje 67 pancadas (cinco abaixo do Par), o melhor registo dos quatro dias.

Termina com 274 pancadas, 14 abaixo do Par do torneio e a uma apenas do vencedor, que foi o inglês Sam Hutsby.

Ricardo Melo Gouveia soma 60 pontos para o ranking do circuito e conquista 7.500 euros de prémio monetário.

Tomás Bessa manteve o lugar que tinha na véspera, o 28.º, após 71 'shots' no dia. No total, ficou com 280 pancadas, oito abaixo do Par.

Quanto a Pedro Lencart, subiu sete posições, para 54.º, face à lista da véspera.

A fechar a competição, registou 71 pancadas, o que lhe dá um agregado de 288 pancadas, Par do torneio.

De fora das rondas de sábado e domingo ficou Vítor Lopes, que se quedou no 125.º posto.