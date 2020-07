Ricardo Melo Gouveia termina Euram Bank Open no 36.º lugar

O golfista português Ricardo Melo Gouveia concluiu este sábado no grupo dos 36.º classificadoso o Euram Bank Open, torneio que decorreu na cidade austríaca de Ramsau.

O desportista luso repetiu o desempenho de sexta-feira e voltou a entregar o cartão com 72 pancadas, duas acima do par, mantendo a posição que tinha, finalizando com um total de 278, mais 12 do que o vencedor.

Ricardo Melo Gouveia começou a prova em 24.º, subiu para 17.º e depois manteve-se no 36.º: vai embolsar 3.118 euros pelo seu desempenho.

O torneio, que faz parte do European Tour, foi ganho pelo francês Joel Stalter com 266 pancadas, e que amealhou 76.823 euros.

A duas pancadas ficaram o britânico Richard Mansell e a três um trio composto pelo sueco Christofer Blomstrand, o alemão Alexander Knappe e o gaulês Robin Sciot-Siegrist, que tinha iniciado a jornada decisiva na liderança.