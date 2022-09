Ricardo Melo Gouveia termina Made in HimmerLand em 35.º

O português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo no 35.º lugar do torneio Made in HimmerLand, enquanto Ricardo Santos foi 62º classificado na prova dinamarquesa do mais importante circuito europeu, vencida pelo inglês Oliver Wilson.

Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão com 68 pancadas, três abaixo do par do campo, igualando o registo dos primeiros dois dias de prova -antes dos 71 golpes de sábado, que o relegaram para o 50.º lugar -, fruto de cinco birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e apenas dois bogeys (uma acima).

Com um total de 275 pancadas, Ricardo Melo Gouveia subiu 15 posições, terminando no grupo dos golfistas classificados em 35º lugar, em contraponto com Ricardo Santos, que caiu duas posições, para a 62ª, depois deste domingo ter totalizado 71, tal como sucedeu no sábado.

Ricardo Santos até conseguiu realizar quatro birdies, mas esse desempenho foi anulado por dois bogeys e um duplo bogey (duas pancadas acima do par do buraco), terminando a prova disputada em Farso com um agregado de 280.

Oliver Wilson venceu com um total de 263 pancadas, depois de hoje ter efetuado a volta ao campo com 67, menos uma do que o escocês Ewen Ferguson e menos três em relação ao norueguês Kristian Krogh Johannessen, segundo e terceiro classificados, respetivamente.