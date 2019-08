Ricardo Melo Gouveia termina Masters da República Checa em 48.º

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo o torneio D+D Real Czech Masters, em Praga, no 48.º lugar, com um total de 282 pancadas, seis abaixo do par.Melo Gouveia subiu três posições em relação ao dia anterior, depois de cumprir a quarta volta em 71 pancadas, num final de competição em que o belga Thomas Pieters segurou a vitória no torneio (total de 269 pancadas).O golfista português fez no último dia uma pancada abaixo do par do campo, depois de concluir os 18 buracos com dois 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e um 'bogey' (uma acima).O também português Pedro Figueiredo esteve em prova nos primeiros dias, mas não conseguiu passar o 'cut'.