Ricardo Melo Gouveia termina Open de Munique em 44.º

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo o torneio de Munique em 44.º lugar, ao concluir a quarta e última volta da prova do circuito europeu com um agregado de 285 pancadas, três abaixo do par.Depois de na véspera ter caído 12 lugares, para a 60.ª posição, Melo Gouveia conseguiu recuperar no derradeiro dia, terminando o percurso com 69 'shots', três abaixo do par.O golfista, que era o único representante luso ainda em prova, registou seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par), um 'bogey' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).O Open de Munique, prova pontuável para o European Tour, foi conquistado pelo italiano Andrea Pavan, que superou o britânico Matthew Fitzpatrick num 'play-off', depois de ambos terem terminado a quarta ronda na liderança, com um agregado de 273 pancadas (15 abaixo do par).