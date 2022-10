Ricardo Melo Gouveia terminou em 16.º no Open de Maiorca

Ricardo Melo Gouveia terminou o Open de golfe de Maiorca na 16.ª posição, após uma excelente volta final, que lhe permitiu subir mais de 20 lugares na tabela.



De novo com quatro pancadas abaixo do Par, tal como quinta-feira e sábado, o golfista português subiu de 43.º para 16.º e assegurou mais de 25 mil euros de prémio neste torneio do 'DP World Tour', o circuito europeu da modalidade, que decorreu no campo de golfe de Son Montaner, em Palma de Maiorca. Na volta de hoje, Melo Gouveia conseguiu seis 'birdies' (uma abaixo do Par) e apenas dois 'bogeys' (uma acima), pelo que fecha o torneio com 275 pancadas (nove abaixo do Par).

Ricardo Melo Gouveia confirma em Maiorca um bom momento de forma, uma semana depois de ter sido 19.º no Masters da Andaluzia.

O outro português presente, Ricardo Santos, terminou em 66.º, com 284 pancadas, o Par do campo.

O quarto e último dia foi o seu pior, já que fez o percurso em 73 pancadas (duas acima). Registou hoje três 'birdies' e cinco 'bogeys'.

O vencedor final foi o alemão Paul Yannick, com 269 pancadas (15 abaixo do Par).