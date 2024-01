Ricardo Melo Gouveia terminou em último lugar no Dubai Desert Classic

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo no último lugar isolado do Dubai Desert Classic, torneio do DP World Tour conquistado pelo norte-irlandês Rory McIlroy, que revalidou o título após uma notável recuperação.

Melo Gouveia entregou, pelo segundo dia seguido, um cartão com 76 pancadas, quatro acima do par do campo da prova realizada nos Emirados Árabes Unidos, tendo hoje efetuado seis 'bogeys' (uma acima do par do buraco), aos quais contrapôs apenas dois 'birdies' (uma abaixo).

O português, de 32 anos, que tinha efetuado 74 e 70 pancadas nas duas primeiras voltas, passando no limite o 'cut', esteve ainda menos inspirado durante o fim de semana, terminando o torneio do mais importante circuito europeu de golfe no 74.º e último lugar, com um total de 296 golpes.

McIlroy parecia destinado a entregar o troféu a Cameron Young, ao partir para as duas últimas voltas com mais 10 pancadas do que o norte-americano, mas um desempenho perfeito no sábado, com 63 golpes, nove abaixo do par, relançou a candidatura à revalidação do título.

Hoje, o norte-irlandês concluiu a recuperação ao efetuar 70 golpes e, aos 34 anos, conquistou o 17.º troféu no circuito, terminando com agregado de 274, menos um do que o polaco Adrian Meronk, que relegou Young para o terceiro lugar, a duas pancadas do vencedor.