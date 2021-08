Ricardo Melo Gouveia volta a arrancar bem na Dinamarca

O golfista português Ricardo Melo Gouveia voltou ao Esbjerg GolfKlub, na Dinamarca, onde no domingo venceu o quinto título do Challenge Tour, com uma boa exibição no Sydbank Esbjerg Challenge, ao passo que Tomás Bessa entrou desacertado.

Dois dias após erguer o troféu do Made in Esbjerg Challenge, o profissional natural de Lisboa completou os primeiros 18 buracos do segundo torneio dinamarquês do Chalenge Tour com 70 pancadas, uma abaixo do Par.

O número dois da 'Corrida para Maiorca', o ranking da segunda divisão do golfe europeu, assinou hoje dois birdies (uma abaixo) nos buracos 3 e 14 e um bogey (uma acima) e integrou o grupo de jogadores que partilha a 21.ª posição do 'leaderboard', liderado pelo italiano Matteo Manassero com 66 pancadas, cinco abaixo.

Já Tomás Bessa, que passou o cut nos últimos dois torneios do Challenge Tour, teve uma ronda inaugural pouco feliz e, com 77 shots, seis acima do Par, está no 132.º lugar, depois de anotar oito bogeys (nos buracos 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15) e dois birdies (3 e 14).

O cut provisório do Sydbank Esbjerg Challenge está nas 72 pancadas, uma acima do Par do traçado do Esbjerg GolfKlub, onde Melo Gouveia alcançou esta temporada a segunda vitória consecutiva, após o triunfo no Italian Challenge.