Ricardo Melo Gouveia volta a jogar abaixo do Par em Cádiz

O golfista português Ricardo Melo Gouveia voltou a jogar a abaixo do Par 72 do Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, onde se disputa, esta semana, o Challenge de Espanha, evento do calendário do Challenge Tour.

Dos três portugueses em prova, o profissional natural de Lisboa foi o único a não perder nenhuma pancada para o campo, ao completar os 18 buracos com 71 pancadas, uma abaixo do Par, graças a birdie (uma abaixo) nos buracos 1, 7 e 9 e bogey (uma acima) no 4 e 12.

Depois do sexto lugar alcançado no domingo no Challenge de Cádis, realizado no mesmo percurso, Melo Gouveia encerrou esta terça-feira a ronda inaugural, empatado, na 63.ª posição do leaderboard, a uma pancada do cut provisório.

Já Tomás Gouveia, irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia, não foi muito feliz na estreia e entregou um cartão com 77 shots, cinco acima do Par, figurando no 140.º lugar, ao passo que Miguel Gaspar ocupa o 145.º posto, com 78 pancadas (+6).

O espanhol Lucas Vacarisas, por sua vez, completou a primeira volta com nove birdies (nos buracos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 e 19) e um bogey (10) e assumiu a liderança da prova com 64 pancadas (-8), uma de vantagem sobre Conor Purcell, da República da Irlanda.