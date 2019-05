Ricardo Melo Gouveira em nono na secção A do Belgian Knockout

O português Ricardo Melo Gouveia fechou esta quinta-feira no nono lugar da secção A do Belgian Knockout de golfe, no primeiro dia da prova em Antuérpia, com José-Filipe Lima em 20.º.





Gouveia entregou um cartão com 68 pancadas, três abaixo do par, com cinco 'birdies' (uma abaixo) e um 'double bogey' (duas acima), o que lhe dá o nono posto da sua secção e o 18.º lugar entre todos os atletas, numa prova em que só os primeiros 32 golfistas de cada secção continuam em prova no sábado e domingo.José-Filipe Lima conseguiu 70 pancadas, uma abaixo do par, e é 20.º da secção, enquanto Pedro Figueiredo acabou com 72, uma acima, e está em risco de ser eliminado da próxima fase, que é disputada em 'match play' (um contra um).