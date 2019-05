Ricardo Santos 23.º após primeira volta do challenge de Brno

O golfista Ricardo Santos foi esta quinta-feira o melhor português na primeira volta do D+D Real Czech Challenge, prova do 'Challenge Tour', a decorrer em Brno, na República Checa, ao marcar 70 pancadas, uma abaixo do par.O jogador luso entregou um cartão com dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e um 'bogey' (uma acima), seguindo empatado com mais 21 golfistas no 23.º lugar.Por seu lado, José Filipe-Lima segue no 65.º posto, com 72 pancadas, uma acima do par, depois de uma primeira volta com quatro 'birdies', três 'bogeys' e um 'duplo bogey' (duas pancadas acima do par).Mais abaixo, na 116.ª posição, está Tomaz Santos Silva, que marcou 75 pancadas, quatro acima do par, ao somar três 'birdies' e sete 'bogeys'.