Ricardo Santos à porta do 'cut' no Open de Espanha

O golfista português Ricardo Santos estreou-se hoje com uma volta de 70 pancadas, uma abaixo do Par do traçado do Club de Campo Vila Madrid, e colocou-se à porta do 'cut' provisório do Open de Espanha.

O profissional algarvio registou hoje cinco 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 4, 7, 14 e 18 e quatro 'bogeys' (uma acima) nos 'greens' do 3, 8, 9 e 17, terminando a ronda inaugural no grupo dos jogadores que partilham o 69.º lugar do 'leaderboard', todos a um 'shot' do 'cut' provisório.

A jogar ao lado do francês Victor Dubuisson e do espanhol Carlos Sánchez Molina, Ricardo Santos, de 39 anos, vai tentar na sexta-feira integrar o lote dos 65 melhores e empatados, apurados para as últimas duas voltas do Open de Espanha.

O inglês Ross McGowan, por sua vez, completou a primeira volta com 61 pancadas, 10 abaixo do Par, e assumiu a liderança do torneio, com a vantagem mínima sobre o espanhol Sebastian Garcia Rodriguez.